Официальные курсы банковских металлов на 13.10.2017

Нацбанк Украины установил на 13 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 343653,69 грн;

серебро - 4579,83 грн;

платина - 247435,98 грн;

палладий - 251697,53 грн.

Напомним, на 12 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 342080,72 грн;

серебро - 4550,46 грн;

платина - 245433,14 грн;

палладий - 249943,80 грн.

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