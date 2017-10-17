ПриватБанк выставил на продажу недвижимость на 50 млн грн
ПриватБанк продает 17 объектов недвижимости (квартир) на сумму 50 млн грн через государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket). Об этом сообщает пресс-служба OpenMarket.
Объекты находятся в Днепре. Аукцион состоится 3 ноября с 9:00 до 18:00.
Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что ПриватБанк должен выставить на продажу непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.
13 сентября СМИ со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева сообщили об аресте здания завода Биола, здания, которое арендует Студия 1+1, а также самолета Boeing по делу хищения средств из банка.
До этого стало известно, что Печерский суд арестовал зерновой терминал Бориваж в Одесской области, принадлежащий компании Агротерминал Логистик, конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.
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