ПриватБанк выставил на продажу недвижимость на 50 млн грн

3 ноября ПриватБанк проведет аукцион по продаже недвижимости на 50 млн грн

ПриватБанк продает 17 объектов недвижимости (квартир) на сумму 50 млн грн через государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket). Об этом сообщает пресс-служба OpenMarket.



Объекты находятся в Днепре. Аукцион состоится 3 ноября с 9:00 до 18:00.



Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что ПриватБанк должен выставить на продажу непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.



13 сентября СМИ со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева сообщили об аресте здания завода Биола, здания, которое арендует Студия 1+1, а также самолета Boeing по делу хищения средств из банка.



До этого стало известно, что Печерский суд арестовал зерновой терминал Бориваж в Одесской области, принадлежащий компании Агротерминал Логистик, конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.



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