Американский провал. Почему никто не покупает залоги НБУ

Американские площадки год готовили залоги Нацбанка по кредитам рефинанса к продаже и провалились. Но не по своей вине

НБУ и Фонд гарантирования решили отказаться от услуг американских торговых площадок FFN и DebtX, которые в течение последнего года занимались продажей залогов Нацбанка по кредитам рефинансирования, выданным украинским банкам в период с 2008 по 2014 годы.



Все залоги - это права требования по кредитам, а не реальное имущество. Из них Нацбанк сформировал два пула активов на 810 и 600 млн грн соответственно. Оба аукциона по их продаже провалились из-за слишком высокой стартовой цены выставленных лотов.



НБУ такая ситуация не удовлетворила. Окончательное решение правление регулятора еще не приняло, но в Фонде говорят, что в НБУ согласны отказаться от американцев в пользу розничных продаж этих активов через систему Prozorro.



Почему у американских площадок ничего не получилось в Украине, разбиралась LIGA.net.



Американцы приводят украинцев



Особых претензий к работе FFN и DebtX никто не предъявляет. В Фонде из-за провала аукционов вообще не расстраиваются и даже наоборот: благодаря американцам удалось привлечь внимание иностранных инвесторов к украинскому NPL-рынку (non-performing loans - неработающие кредиты), считает директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.



На практике внимание иностранцев к украинским активам - это в общей сложности (по двум аукционам) 15 интересантов. Большая половина среди них - украинские компании, часть из которых действовала от имени иностранных покупателей из-за юридических сложностей покупки украинских кредитов нерезидентами.



По данным источника LIGA.net в Нацбанке, на торги 19 сентября, которые организовывала украинская дочка компании First Financial Network, зарегистрировалось 12 инвесторов: 8 украинцев, 2 американских и 2 британских претендента./



"Сам процесс был прекрасно организован, это можно считать прорывом в подходе ФГВФЛ и НБУ в части продажи активов, - говорит Руслан Кильмухаметов, директор группы ICU, которая тоже заявляла о планах участвовать в "американских" аукционах, - Во-первых, обе площадки при участии консультантов из казначейства США проводили активный маркетинг портфелей, встречаясь с крупными украинскими и иностранными инвесторами, во-вторых, все материалы кредитных дел были оцифрованы, что позволило нам работать удаленно".



ICU тоже не совсем самостоятельно проявила инициативу по присоединению к торгам. По словам Кильмухаметова, за несколько месяцев до первого аукциона (оба были намечены на конец сентября) группу к участию в тендерах пригласили представители НБУ и Фонда гарантирования.



Имена других потенциальных участников аукционов не раскрываются. Торги проходили в закрытом режиме - по словам собеседника LIGA.net в НБУ, списки интересантов известны только самим организаторам, то есть непосредственно американским площадкам.



Странные цены



В любом случае, ни одного из них предложение Нацбанка не впечатлило: рынок в целом отреагировал на него очень плохо, а цены, предложенные покупателями, оказались в несколько раз ниже стартовой, говорит Константин Ворушилин.



"Качество активов, предложенных к продаже не было высоким, хотя и не было очень уж плохим, - рассказывает Руслан Кильмухаметов. - Просто нужно понимать, что мы говорим о продаже проблемных активов, которые в большинстве случаев являются "билетами на войну", а степень защиты прав кредиторов в Украине всем известна".



Цену на оба лота устанавливали независимые оценщики, а согласовывало - правление НБУ. С одной стороны, дисконт и в том и в другом случае был довольно заметным: первый пул стоимостью 600 млн грн продавался за 9,2% от номинала (общая задолженность по нему - 6,54 млрд грн). Второй лот был оценен выше - в 11,4% от балансовой стоимости. Но для рынка это все равно оказалось слишком дорого.



"Даже действующие банки продают свои портфели с наполнением не больше 5-6%, хотя у них активы более качественные, - отмечает Константин Ворушилин. - Сейчас мы хотя бы поняли, как наши и иностранные инвесторы вообще оценивают залоги Нацбанка".



В итоге, в случае с американскими площадками Нацбанк попал в двойной тупик: для локального покупателя такие цены - это слишком дорого. Иностранного институционального инвестора портфели объемом ниже $200 млн не интересуют, говорит собеседник LIGA.net из Нацбанка.



"Американские площадки не только занимались организацией торгов, но еще и консультировали нас, - рассказывает он. - Кроме минимальных объемов портфелей для западного инвестора важно качество залогов: самые хорошие объекты с этой точки зрения - это коммерческая недвижимость".



В пулах Нацбанка (в пересчете на доллары их стоимость составляла $22,6 и 30,5 млн) такие активы были. Из самого примечательного - отдельные магазины ритейлеров "Сильпо" и "Вопак", торговые центры (например, часть киевского "Арена Сити"), санатории и гостиницы (Royal Grand Hotel по ул. Богдана Хмельницкого в Киеве) и проч.



С другой стороны, в лотах были и откровенно сложные объекты, такие как сахарные заводы, газопроводы, элеваторы вместе с оборудованием и транспортом, квартиры в зоне АТО, физический доступ к которым затруднен, из-за чего сделать их объективную оценку покупателю очень сложно, отмечает собеседник из НБУ. По его словам, в особо трудных ситуациях американские площадки доходили до того, что просто фотографировали объекты с дронов.



Торги на американских площадках проходили по принципу English Forward - классика с игрой на повышение, из-за чего организаторы аукционов по умолчанию не могли принять более низкие предложения потенциальных покупателей.



Зайти в систему



Хотя и услуги вроде фото объекта с коптера украинские биржи, работающие в системе Prozorro, не оказывают, от продаж через американцев в Фонде предлагают отказаться. Такое решение уже приняла дирекция ФГВФЛ, на следующей неделе его должно утвердить правление НБУ.



"Мы уже разбили залоги Нацбанка на 88 отдельных лотов и будем продавать их в розницу по принципу голландских аукционов в рамках Prozorro, - говорит замглавы Фонда гарантирования Светлана Рекрут, - От НБУ предварительное согласие мы уже получили".



Ни одного аукциона по голландской системе в Фонде еще не проводили - первая попытка, где будут продаваться активы банков, у которых заканчивается пятилетний срок ликвидации (Таврика, Эрде, Даниель) состоится 30 октября. Торги будут проходить в рамках одного дня с постепенным снижением цены от балансовой стоимости до 20% от номинала. Если покупателей на конкретный актив не найдется, они будут заново отправлены в пул.



Когда начнутся продажи активов НБУ и в каком виде это буде, в Фонде точно сказать не могут: до сих пор регулятор принимал отдельное решение по каждому конкретному активу (некоторые из них уже торгуются в системе Prozorro), что очень сильно замедляет процесс, отмечает Константин Ворушилин. Как будет сейчас - вопрос пока открытый.



"Мы говорим, возьмите наш вариант, для этого достаточно принять все одно постановление НБУ, - говорит Ворушилин. - Но пока каждый раз им нужно принимать отдельное постановление, из-за чего мы теряем слишком много времени".



В любом случае, продолжать американский проект Фонд и НБУ пока не намерены. В ФГВФЛ предлагают обеим площадкам подключиться к системе Prozorro и работать там наравне с украинскими конкурентами. Фонд уже анонсировал присоединение к ней двух крупных европейских финкомпаний, рассказывает директор департамента консолидированных продаж Фонда Тарас Елейко.



Эта инициатива несколько расходится с предыдущей риторикой Фонда и НБУ. До этого основной причиной того, почему американцы должны работать с активами Нацбанка на правах эксклюзивности (АМКУ даже начал по этому поводу расследование), чиновники называли технологические отличия между системами DebtX-FFN и Prozorro и серьезные инвестиции, которые американцы вложили в подготовку аукционов в Украине.



"Мало того, они самостоятельно формируют виртуальные комнаты данных, делают дью-диллидженс активов, - рассказывает собеседник в НБУ. - Украинские площадки никаких маркетинговых усилий для продажи не прикладывают, они получают деньги просто за то, что покупатель, по сути, случайно вышел на актив через них, а не кого-то другого".



В проекте с американцами участвовала лишь десятая часть его подзалоговых активов, говорит Константин Ворушилин. Всего по непогашенному рефинансу банков-банкротов НБУ владеет кредитными портфелями на 120 млрд грн. Пока из них Нацбанк не продал ничего.

Сергей Шевчук

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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