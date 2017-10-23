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Ставки по депозитам продолжают падать

23.10.2017 14:45
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 23.10.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 23.10.2017, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 23.10.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3

 месяцев

от 3 до 6

 месяцев

от 6 до 12

 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,73%

8,15%

9,50%

11,63%

12,12%

12,23%

USD

1,11%

0,99%

1,43%

2,30%

2,88%

3,18%

EUR

0,78%

0,62%

0,90%

1,48%

1,97%

2,33%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на период свыше года (на 0,12 п.п. до 12,23%). Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,06 п.п. до 11,63% годовых. Подешевели и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 12,12%). Стоимость бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. до 7,73% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 9,50% годовых. Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США не претерпела изменений  для депозитов сроком до 1 месяца (0,99%), от 1 до 3 месяцев (1,43%) и для  бессрочных сбережений (1,11%). Вклады на срок свыше 12 месяцев подешевели на 0,05 п.п. до 3,18% годовах. Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. и предлагают 2,30% годовых. Опустилась и доходность вкладов на период от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,88%).

Средняя процентная ставка в евро упала по депозитам на период  от 3 до 6 месяцев (на 0,03 п.п. до 1,48%). Вклады сроком от 6 до 12 месяцев снизили свою стоимость на 0,02 п.п. до 1,97% годовых. Депозиты на срок свыше 12 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 2,33% годовых. Не изменилась доходность вкладов периодом до 1 месяца (0,62%), от 1 до 3 месяцев (,90%), а также бессрочных сбережений (0,78%).

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной  программе
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 23.10.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Депозит
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