Ставки по депозитам продолжают падать

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 23.10.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 23.10.2017, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 23.10.17





Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,73% 8,15% 9,50% 11,63% 12,12% 12,23% USD 1,11% 0,99% 1,43% 2,30% 2,88% 3,18% EUR 0,78% 0,62% 0,90% 1,48% 1,97% 2,33%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на период свыше года (на 0,12 п.п. до 12,23%). Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,06 п.п. до 11,63% годовых. Подешевели и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 12,12%). Стоимость бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. до 7,73% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 9,50% годовых. Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США не претерпела изменений для депозитов сроком до 1 месяца (0,99%), от 1 до 3 месяцев (1,43%) и для бессрочных сбережений (1,11%). Вклады на срок свыше 12 месяцев подешевели на 0,05 п.п. до 3,18% годовах. Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. и предлагают 2,30% годовых. Опустилась и доходность вкладов на период от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,88%).

Средняя процентная ставка в евро упала по депозитам на период от 3 до 6 месяцев (на 0,03 п.п. до 1,48%). Вклады сроком от 6 до 12 месяцев снизили свою стоимость на 0,02 п.п. до 1,97% годовых. Депозиты на срок свыше 12 месяцев упали в цене на 0,06 п.п. до 2,33% годовых. Не изменилась доходность вкладов периодом до 1 месяца (0,62%), от 1 до 3 месяцев (,90%), а также бессрочных сбережений (0,78%).

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.





*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной программе

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 23.10.17

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