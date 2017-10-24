Банкам-банкротам в сентябре вернули 946 млн грн

От управления активами неплатежеспособных банков ФГВФЛ в прошлом месяце получил 946 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в сентябре получил от управления активами ликвидируемых банков 945,9 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



В том числе 601 млн грн получено от продажи активов, 294,5 млн грн - за счет погашения кредитов, 40,2 млн грн - от погашения ценных бумаг, 10,2 млн грн - в качестве арендой платы.



Наибольшие поступления обеспечили банк Хрещатик - 105 млн грн, Дельта Банк - 75 млн грн и Брокбизнесбанк - 71,3 млн грн.



При этом общая сумма поступлений от ликвидируемых банков по итогам девяти месяцев составила 6,84 млрд грн, в том числе 3,49 млрд грн получено от продажи активов, 3,11 млрд грн - от погашения кредитов, 155,3 млн грн - от погашения ценных бумаг, 84,1 млн грн - от аренды.



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