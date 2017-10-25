НБУ ослабил гривню на 9 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 9 копейки

На 25 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2666,9955 грн за $100;

3136,6534 грн за 100 евро;

4,6244 грн за 10 руб РФ.



На 24 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2657,6754 грн за $100;

3120,1109 грн за 100 евро;

4,6244 грн за 10 руб РФ.