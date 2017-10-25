Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам Диамантбанка

С сегодняшнего дня возобновляются выплаты вкладчикам Диамантбанка по общему реестру

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 25 октября продолжил осуществлять выплаты вкладчикам неплатежеспособного Диамантбанка по общему реестру. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Средства возместят тем вкладчикам, по счетам которых состоялось завершение карточного технологического цикла и по которым уполномоченное лицо Фонда гарантирования сняло ограничения.



Национальный банк Украины отправил Диамантбанк на ликвидацию в конце июня, а признал его неплатежеспособным в конце апреля.



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