Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам Диамантбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 25 октября продолжил осуществлять выплаты вкладчикам неплатежеспособного Диамантбанка по общему реестру. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Средства возместят тем вкладчикам, по счетам которых состоялось завершение карточного технологического цикла и по которым уполномоченное лицо Фонда гарантирования сняло ограничения.
Национальный банк Украины отправил Диамантбанк на ликвидацию в конце июня, а признал его неплатежеспособным в конце апреля.
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