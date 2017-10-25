ПриватБанк запустил сервис выкупа железнодорожных билетов

Услуга "Автовыкуп" по просьбе клиента выкупит первые свободные от брони железнодорожные билеты

ПриватБанк запустил новый сервис для покупателей железнодорожных билетов - "Автовыкуп", который по просьбе клиента выкупит первые свободные от брони билеты. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



"Теперь клиенты при желании могут сразу же выкупить билет по заданным параметрам", - прокомментировал руководитель направления "Платежи и переводы" ПриватБанка Алексей Путятин.



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