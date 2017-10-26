Дело Клименко: ГПУ проводит обыски в бизнес-центре Гулливер

Следствие заявляет, что ищет документы банка Капитал и предприятий группы Юнисон, которые могут быть доказательством в уголовном деле

Сегодня, 26 октября следователи Главной военной прокуратуры ГПУ проводят обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка Капитал и офисных помещений, используемых бизнес-структурами владельца банка в бизнес-центре Гулливер.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, установлено, что в течение 2011-2013 годов в банке Капитал осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных бывшему председателю Государственной налоговой службы и в дальнейшем Министру доходов и сборов Александру Клименко предприятий (группа Юнисон).

В рамках досудебного расследования проверяются бывшие должностные лица банка Капитал и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля, сообщили в ГПУ.

"Следствие установило местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка Капитал и получило неопровержимые доказательства функционирования преступной организации", - сказано в сообщении.

Также следователями проводят обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения АКБ Капитал, который является отцом одного из народных депутатов Украины.

"Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата", - отметили в ГПУ.

Следствие заявляет, что ищет документы банка Капитал и предприятий группы Юнисон, которые могут быть доказательством в уголовном деле.

Напомним, Главная военная прокуратурой ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

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