Вчера Нацбанк провел аукцион по продаже депозитных сертификатов

Национальный банк Украины (НБУ) продал десяти банкам депозитные сертификаты на 365 млн грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"По процентному тендеру по размещению депозитных сертификатов НБУ, объявленному на 25 октября сроком на 77 дней, удовлетворены заявки десяти банков по граничной процентной ставке 14,35% годовых общим объемом 365 млн грн", - говорится в сообщении.



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