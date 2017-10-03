Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 126 млн грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 40 неплатежеспособных банков на общую сумму 125,71 млн грн.
Из этой суммы на 61,96 млн грн состоялись аукционы по реализации прав требований по кредитам, на 60,59 млн грн - от продажи основных средств, уточняет ФГВФЛ на официальном сайте.
Кроме того, 0,77 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков. Активы группы "ценные бумаги/корпоративные права" были реализованы на общую сумму 2,01 млн грн. От продажи других активов получено 0,4 млн грн.
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