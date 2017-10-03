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НБУ не изменил список банков-участников валютных интервенций

03.10.2017 17:42
Нацбанк сохранил без изменений список банков-участников валютных интервенций
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оставил неизменным список банков, имеющих право принимать участие в валютной интервенции по лучшему курсу в IV квартале 2017 года. Об этом регулятор сообщает на официальной странице в Facebook.

В списке - 20 банковских учреждений. В валютной интервенции форме по запроса лучшего курса смогут участвовать 20 банков, которые по итогам второго квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем прозрачными критериями: - объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и НБУ (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%), - объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%), - объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).

Валютная интервенция в форме запроса относительно наилучшего курса является наиболее эффективным инструментом для сглаживания функционирования межбанковского валютного рынка, отмечает НБУ.

В то же время, Национальный банк продолжает проводить интервенции как в форме валютного аукциона, так и в форме интервенции по единому курсу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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