НБУ к 15 октября подготовит новый график капитализации банков
Национальный банк Украины (НБУ) к 15 октября подготовит новый график капитализации банков. Об этом пишет FinClub.
"После значительных усилий нашего комитета мы наконец-то договорились с НБУ об изменениях в графике увеличения уставного капитала малых и средних банков. К 15 октября они вместе с рынком должны подготовить новый план", - сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.
Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова уточнила, что регулятор успеет к 15 октября подать в комитет проект постановления с новым графиком. Она сообщила также, что в ближайшие дни Нацбанк должен согласовать новый график с Международным валютным фондом.ж
Речь идет о том, что минимальный уставный капитал 200 млн грн банки должны были иметь к 11 июля 2017 года, а поднять его до 300 млн грн - уже к 11 июля 2018 года. НБУ по просьбе банков сдвинет этот дедлайн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- НБУ к 15 октября подготовит новый график капитализации банков 10:55
- В парламентском комитете нашли повод уволить министра финансов 10:50
- НБУ установил требования к киберзащите для банковской системы 09:24
- НБУ ослабил гривню еще на 10 копеек 08:00
- Официальные курсы банковских металлов на 5.10.2017 08:00
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus