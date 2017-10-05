К 15 октября Нацбанк должен подать в профильный комитет Верховной Рады проект постановления с новым графиком капитализации банков

Национальный банк Украины (НБУ) к 15 октября подготовит новый график капитализации банков. Об этом пишет FinClub.



"После значительных усилий нашего комитета мы наконец-то договорились с НБУ об изменениях в графике увеличения уставного капитала малых и средних банков. К 15 октября они вместе с рынком должны подготовить новый план", - сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.



Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова уточнила, что регулятор успеет к 15 октября подать в комитет проект постановления с новым графиком. Она сообщила также, что в ближайшие дни Нацбанк должен согласовать новый график с Международным валютным фондом.ж



Речь идет о том, что минимальный уставный капитал 200 млн грн банки должны были иметь к 11 июля 2017 года, а поднять его до 300 млн грн - уже к 11 июля 2018 года. НБУ по просьбе банков сдвинет этот дедлайн.



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