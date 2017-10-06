Фонд гарантирования утвердил график голландских аукционов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердил регламент голландских аукционов. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.
Документом предусмотрено, что аукцион начинается в промежуток времени с 09:30 до 10.00. Автоматическое пошаговое снижение цены лота начинается в период с 09:30 до 10.00 и завершается в промежуток времени с 16:15 до 16:45 (общая продолжительность составляет 6 часов 45 минут).
Этап представления ценовых предложений - с 16:15 до 17:00 (общая продолжительность составляет 15 минут). При этом, он распределяется на два периода:
- период закрытых представление ценовых предложений - с 16:15 до 16:55 (общая продолжительность 10 минут);
- период подачи ценового предложения участником, который остановил аукцион на понижение - с 16:25 до 17:00 (общая продолжительность 5 минут).
Во время проведения электронного аукциона на любом этапе до момента его завершения, участник имеет право сделать ставку, что соответствует текущей цене лота. При условии отсутствия ставки после завершения срока, установленного для ее представления, система автоматически пошагово снижает цену лота до момента достижения минимальной цены.
Если во время проведения электронного аукциона, на любом этапе до момента его завершения, участник сделал ставку, останавливается процесс автоматического пошагового снижения цены лота и активируется функционал этапу представления ценовых предложений, сообщает ФГВФЛ.
В течение периода подачи закрытых ценовых предложений каждому участнику, кроме того, который сделал ставку, предоставляется возможность однократно сделать закрытую ценовое предложение. При этом, в течение периода подачи ценового предложения, участник, который сделал ставку, имеет право однократно сделать ценовое предложение, видя все закрытые ценовые предложения.
Победителем считается участник, который предложил наибольшую сумму за лот в течение периода проведения электронного аукциона до его завершения. Если на момент завершения периода проведения электронного аукциона не было сделано ставку, система автоматически присваивает электронном аукциона статус "Аукцион не состоялся".
Пользователи на любой электронной площадке смогут найти и просмотреть информацию о объявлены электронные аукционы.
Для участия в электронном аукционе пользователь через свой личный кабинет подает заявление (заполняет электронную форму) и уплачивает гарантийный взнос. Вся история изменений сохраняется в центральной базе данных.
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