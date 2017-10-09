Наличные доллар и евро подешевели

В понедельник, 9 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,90 коп до 26,6390 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,95 коп - до 26,9835 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,75 коп и составляет 31,0795 грн, средний курс продажи упал - на 5,37 коп до 31,7490 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,3 коп и составляет 4,242 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп до 4,683 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,63 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6390 26,9835 0,4242 0,4683 31,0795 31,7490 Медиана 26,6250 26,9850 0,4430 0,4700 31,0750 31,7500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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