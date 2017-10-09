Фонд гарантирования сократил задолженность перед НБУ на четверть
В текущем году задолженность Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед Национальным банком Украины (НБУ) сократилась примерно на 25%, или на 2,3 млрд грн, до 6,8 млрд грн. Последнее погашения части кредита состоялось досрочно, 5 октября, средствами на сумму 1,3 млрд грн, сообщает НБУ.
Из 7,4 млрд грн поступлений от банков, которые стали основным источником наполнения ФГВФЛ с начала текущего года, 4,9 млрд грн приходится на неплатежеспособные банки, отмечает регулятор. Это средства, которые фонд получил от реализации их активов, в качестве погашения расходов на выплату возмещения вкладчикам этих банков. Еще 2,5 млрд грн составили поступления в виде регулярных сборов от действующих банков.
"Именно за счет сохранения объемов поступлений и существенного уменьшения объемов расходов, Фонд имеет возможность накапливать средства и впервые с 2014 года не только обеспечивать осуществление выплат возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков без дополнительного привлечения кредитов государства, но и осуществлять досрочное погашение своих существующих кредитных обязательств" , - отметила директор финансового департамента ФГВФЛ Елена Нуженко.
Основные расходы Фонда направлены на выплату возмещения вкладчикам, имеют тенденцию к уменьшению и за 9 месяцев составили 6.7 млрд грн, что почти вдвое меньше суммы выплат в прошлом году.
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