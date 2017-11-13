Курсы валют НБУ на 13.11.2017
13.11.2017 08:48
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки
Фото - iStock/Global Images Ukraine
На 13 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2651,6730 грн за $100;
3090,2597 грн за 100 евро;
4,4731 грн за 10 руб РФ.
На 10 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2655,8575 грн за $100;
3088,7623 грн за 100 евро;
4,4823 грн за 10 руб РФ.
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