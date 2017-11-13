Курсы валют НБУ на 13.11.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки

На 13 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:







2651,6730 грн за $100;

3090,2597 грн за 100 евро;

4,4731 грн за 10 руб РФ.



На 10 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2655,8575 грн за $100;

3088,7623 грн за 100 евро;

4,4823 грн за 10 руб РФ.



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