Курсы валют НБУ на 15.11.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 15 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:







2649,6372 грн за $100;

3111,9989 грн за 100 евро;

4,4442 грн за 10 руб РФ.



На 14 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2648,7953 грн за $100;

3087,4358 грн за 100 евро;

4,4757 грн за 10 руб РФ.



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