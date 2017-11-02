Котировки доллара на межбанке выросли до 26,92/26,94

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные – 26,92

В четверг, 2 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,89/26,91*, к 12:00 котировки составили 26,92/26,94

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные - 26,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,91, максимальные - 26,94.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4628/0,4635, к 12:00 котировки составили 0,4626/0,4635.



Торги по евро начались с котировок 31,2918/31,3124, к 12:00 котировки составили 31,3402/31,3608.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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