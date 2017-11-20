Курсы валют НБУ на 20.11.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки

На 20 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2649,9087 грн за $100;

3125,5673 грн за 100 евро;

4,4437 грн за 10 руб РФ.



На 17 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2647,6407 грн за $100;

3116,5379 грн за 100 евро;

4,4135 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.