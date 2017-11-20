Наличные курсы валют: данные на 12:00

В понедельник, 20 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,13 коп до 26,4943 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,60 коп - до 26,7413 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - также 26,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,37 коп и составляет 31,0410 грн, средний курс продажи - упал на 4,67 коп до 31,5707 грн. Продать евро дороже можно за 31,21 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 коп и составляет 4,122 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,510 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4943 26,7413 0,4122 0,4510 31,0410 31,5707 Медиана 26,5000 26,7500 0,4245 0,4500 31,0500 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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