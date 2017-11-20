Магия чисел. Как следить за финансовым здоровьем вашего банка

На какие показатели банка стоит обращать внимание, чтобы понимать его реальное состояние

С сентября Национальный банк Украины начал публиковать информацию о показателях деятельности банков. В условиях турбулентности банковской системы для клиентов это существенно упрощает задачу выбора банка для вкладов и обслуживания.



Мелким вкладчикам проще. Если банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, это обеспечивает возврат гарантированной суммы возмещения - до 200 000 грн, в случае ухода финучреждения с рынка. Но такой вариант подходит далеко не всем. Ведь в случае крупного вклада клиентам банков приходится разбивать сумму и размещать деньги в нескольких банках. Поэтому при вкладе выше 200 000 грн надежность банковского учреждения выходит на первый план. На какие же критерии опираться при выборе банка в этом случае?



На сайте НБУ, в разделе "Публичная информация в форме открытых данных", есть переадресация на финансовую отчетность всех банков. При анализе обращайте внимание на то, чтобы финпоказатели не ухудшались от месяца к месяцу.



Важные показатели



Основной показатель устойчивости банка - ликвидность. Потерю ликвидности может вызвать несбалансированность сроков и сумм привлечения денежных средств, уменьшение собственного капитала, размещение средств в рисковых инструментах, ухудшение качества активов. Соответственно при выборе банка в его отчетности нужно анализировать такие данные как ликвидность, качество кредитного портфеля, капитал, рентабельность деятельности.



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В первую очередь, нужно проанализировать долю ликвидных ресурсов в совокупных активах банка и структуру сформированных запасов ликвидности. Иными словами, сколько денег банк имеет в форме наличности, размер суммы, размещенной на корсчетах НБУ и других банках, сколько инвестировано в высоколиквидные и доходные инструменты, прежде всего, ценные бумаги, эмитированные Минфином, НБУ. Проверьте, нет ли средств, размещенных на корсчетах в банках, которые признаны неплатежеспособными. Проанализируйте валютную структуру ликвидных ресурсов, сопоставив ее с валютными обязательствами.



Оптимальный уровень высоколиквидных активов - 8-10% от общих активов. Существенное снижение этого показателя может говорить об угрозе стабильной работы банка. Важен также индикатор так называемой мгновенной ликвидности. Это соотношение высоколиквидных активов к текущим обязательствам банка, что является показателем его способности рассчитаться по обязательствам по требованию.

Особое внимание следует уделить оценке межбанковского финансирования. Если банк постоянно привлекает ресурсы на межбанке, это свидетельствует о его неспособности выстроить постоянную стабильную клиентскую базу (физических и юридических лиц). Соответственно, будет иметь место риск ликвидности. Ситуация на межбанковском рынке часто бывает достаточно переменчивой, поэтому банк с высокой концентрацией межбанковских обязательств подвергается существенному риску.



Стоит проанализировать наличие в банке стабилизационных кредитов НБУ, их динамику. Не просрочены ли они. Следует учитывать также, что стабильность доходов, своевременное погашение кредитного портфеля, которые напрямую влияют на платежеспособность банка, зависят от качества кредитного портфеля. Основным показателем является уровень просроченной задолженности в портфеле банка.



Национальный банк уже по состоянию на 01.09.2017 начал публиковать распределение кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам по классам должника. В дальнейшем это позволит анализировать динамику. Таким образом, вкладчик будет иметь возможность не только оценить текущее состояние дел в банке, но и понять тенденции.



Неработающим кредитом считается тот, по которому уже длительное время не было никаких погашений. Это 5 класс для физического лица и 10 класс для юридического. Значительная часть такой задолженности свидетельствует о низком уровне управления кредитными рисками.



Еще один важный показатель - формирование резервов банка. Нужно проверить достаточность капитала для покрытия возможных рисков. В первую очередь, уставный капитал банка - на соответствие графику увеличения минимального капитала банков, согласно требованиям НБУ. Ведь именно из-за отсутствия возможности увеличить капитал до требуемого уровня значительное количество банков уже покинули рынок.



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Капитал - это ключевой индикатор финансового здоровья банка, ведь именно он обеспечивает выполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Чем выше значение коэффициента адекватности капитала (соотношение капитала к активам), тем выше надежность банка и тем меньше доля риска, которую могут выдержать владельцы банка. И наоборот: чем ниже значение показателя, тем больше доля риска для акционеров и вкладчиков.



Важным моментом при анализе показателей банка является также сопоставление чистого процентного и комиссионного доходов в административных расходах как характеристика эффективности построенной бизнес-модели, расчет рентабельности собственного капитала.



Помимо финансовых показателей важное значение имеет, кто владелец банка, есть ли у банка иностранный инвестор и возможность пополнения материнской структурой (акционером) капитала и ликвидных ресурсов банка-контрагента.



Олег Луценко, член правления Идея Банка