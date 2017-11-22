Наличный доллар подорожал на 9 копеек

В среду, 22 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,37 коп до 26,5553 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,70 коп - до 26,8003 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи - 26,72 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,97 коп и составляет 31,0717 грн, средний курс продажи - вырос на 7,47 коп до 31,5897 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,37 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп и составляет 4,133 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,6 коп до 4,532 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,41 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5553 26,8003 0,4133 0,4532 31,0717 31,5897 Медиана 26,5650 26,8000 0,4250 0,4505 31,1000 31,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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