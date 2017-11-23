Наличный доллар подорожал на 8 копеек

В четверг, 23 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 7,97 коп до 26,6350 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,77 коп - до 26,8780 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,73 коп и составляет 31,2890 грн, средний курс продажи - вырос на 18,83 коп до 31,7780 грн. Продать евро дороже можно за 31,65 грн, купить дешевле - за 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,3 коп и составляет 4,166 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 5,6 коп до 4,588 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6350 26,8780 0,4166 0,4588 31,2890 31,7780 Медиана 26,6500 26,8600 0,4350 0,4600 31,3000 31,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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