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ICU продаст ценные бумаги 11 эмитентов на балансе пяти банков

24.11.2017 17:23
ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов выставит на продажу ценные бумаги 11 эмитентов
Фото: EPA

ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на торги ценные бумаги одиннадцати эмитентов, находящихся на балансе пяти ликвидируемых банков.

Согласно сообщению пресс-службы, активы находятся на балансе следующих финучреждений: Форум, Хрещатик, Инвестбанк, Старокиевский и Дельта Банк.

Активы будут выставлены на продажу на двух биржевых площадках: Украинской бирже и ПФТС. В частности, на Украинской бирже будут продаваться ценные бумаги инвестфонда Инвестиционный центр 1, КУА Траст Центр, автомобильной компании Богдан Моторс, Укртелекома, Оилагроинвеста, Харвестагро, Лугансктепловоза, Покровского, ДТЭК Западэнерго, Донбассэнерго; на бирже ПФТС - Сумского НПО, Стройспецсервиса.

Первые аукционы пройдут с 28 по 30 ноября. В состав лотов включены акции, облигации и инвестиционные сертификаты различных компаний на общую сумму более 3 млрд грн. "В лотах, выставленных ФГВФЛ на продажу, есть торгуемые рыночные ценные бумаги, которые, мы уверены, будут успешно реализованы, но они представлены в небольших объемах", - сообщила руководитель департамента брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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