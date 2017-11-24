ICU продаст ценные бумаги 11 эмитентов на балансе пяти банков

ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов выставит на продажу ценные бумаги 11 эмитентов

ICU по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на торги ценные бумаги одиннадцати эмитентов, находящихся на балансе пяти ликвидируемых банков.



Согласно сообщению пресс-службы, активы находятся на балансе следующих финучреждений: Форум, Хрещатик, Инвестбанк, Старокиевский и Дельта Банк.



Активы будут выставлены на продажу на двух биржевых площадках: Украинской бирже и ПФТС. В частности, на Украинской бирже будут продаваться ценные бумаги инвестфонда Инвестиционный центр 1, КУА Траст Центр, автомобильной компании Богдан Моторс, Укртелекома, Оилагроинвеста, Харвестагро, Лугансктепловоза, Покровского, ДТЭК Западэнерго, Донбассэнерго; на бирже ПФТС - Сумского НПО, Стройспецсервиса.



Первые аукционы пройдут с 28 по 30 ноября. В состав лотов включены акции, облигации и инвестиционные сертификаты различных компаний на общую сумму более 3 млрд грн. "В лотах, выставленных ФГВФЛ на продажу, есть торгуемые рыночные ценные бумаги, которые, мы уверены, будут успешно реализованы, но они представлены в небольших объемах", - сообщила руководитель департамента брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.



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