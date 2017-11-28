Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 28 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,83/26,855*, к 12:00 котировки составили 26,88/26,90

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,83, максимальные - 26,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,855, максимальные - 26,90.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4597/0,4605, к 12:00 котировки составили 0,4602/0,4611.



Торги по евро начались с котировок 31,9411/31,9681, к 12:00 котировки составили 31,9500/31,9706.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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