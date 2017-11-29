Курсы валют НБУ на 29.11.2017
29.11.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 4 копейки
На 29 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2687,1826 грн за $100;
3194,5227 грн за 100 евро;
4,6004 грн за 10 руб РФ.
На 28 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2683,5271 грн за $100;
3207,3516 грн за 100 евро;
4,6048 грн за 10 руб РФ.
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