НБУ против того, чтобы Укрпочта покупала банк

Нацбанк не поддержал идею Укрпочты купить банк

Фото: пресс-служба НБУ

ЛIГАБiзнесIнформ

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