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НБУ против того, чтобы Укрпочта покупала банк

29.11.2017 12:30
Нацбанк не поддержал идею Укрпочты купить банк
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не поддерживает возможную покупку Укрпочтой одного из украинских банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Позиция Национального банка Украины остается неизменной: доля государства в банковской системе должна уменьшаться. Поэтому Национальный банк не поддерживает создание новых государственных банков или приобретение банков государственными компаниями", - гласит официальное заявление НБУ.

Ранее сегодня руководитель Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что компания намерена развивать финансовые услуги. Он сказал, что сейчас ведутся переговоры с рядом небольших банков с целью партнерства.

До этого НБУ сообщил, что система Почтовый перевод от Укрпочты стала лидером среди систем-резидентов по денежным переводам. В планах Укрпочты - открытие почтовых и депозитных счетов, проведение безналичных платежей.

В интервью LIGA.net Смелянский заявлял, что Укрпочта бросает вызов банковскому сектору. Госкомпания собирается расширить перечень финансовых услуг и сделать своими клиентами 14 млн человек. В планах Укрпочты открытие почтовых и депозитных счетов, проведение безналичных платежей.

Читайте также: Игорь Смелянский: Укрпочта может стать акционером любого банка

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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