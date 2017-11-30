Межбанк открылся котировками доллара 27,08/27,11
30.11.2017 10:33
В четверг, 30 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,08/27,11 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4613/0,4623.
Торги по евро начались с котировок 32,1222/32,1551.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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