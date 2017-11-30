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К закрытию межбанка доллар подешевел на 1 копейку

30.11.2017 17:26
В четверг, 30 ноября, торги по доллару США открылись котировками 27,08/27,11, к закрытию котировки составили 27,07/27,11

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные  - 27,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,07, максимальные - 27,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4613/0,4623,  к закрытию котировки составили 0,4632/0,4642.

Торги по евро начались с котировок 32,1222/32,1551, к закрытию котировки составили 32,2241/32,2744.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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