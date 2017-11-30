К закрытию межбанка доллар подешевел на 1 копейку

В четверг, 30 ноября, торги по доллару США открылись котировками 27,08/27,11, к закрытию котировки составили 27,07/27,11

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные - 27,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,07, максимальные - 27,19.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4613/0,4623, к закрытию котировки составили 0,4632/0,4642.

Торги по евро начались с котировок 32,1222/32,1551, к закрытию котировки составили 32,2241/32,2744.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.