К закрытию межбанка доллар подешевел на 1 копейку
30.11.2017 17:26
В четверг, 30 ноября, торги по доллару США открылись котировками 27,08/27,11, к закрытию котировки составили 27,07/27,11
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,05, максимальные - 27,17. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,07, максимальные - 27,19.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4613/0,4623, к закрытию котировки составили 0,4632/0,4642.
Торги по евро начались с котировок 32,1222/32,1551, к закрытию котировки составили 32,2241/32,2744.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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