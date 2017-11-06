Депозитные ставки продолжили снижение

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 06.11.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 06.11.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по депозитам ВТББанк, ПиреусБанк, ПриватБанк.



Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 06.11.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,66% 8,15% 9,40% 11,56% 12,07% 12,18% USD 1,06% 0,99% 1,34% 2,20% 2,83% 3,15% EUR 0,73% 0,62% 0,90% 1,46% 1,97% 2,34%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне упала по депозитам на период от 1 до 3 месяцев (на 0,12 п.п. до 9,40%). Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,10 п.п. до 11,56% годовых. Синхронно опустилась стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 12,07% и до 12,18%). Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых. А бессрочные сбережения подешевели на 0,07 п.п. до 7,66% годовых.



Средняя процентная ставка в долларах США упала для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 1,06%). Стоимость вкладов на период до 1 месяца не изменилась и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,09 п.п. до 1,34% годовых. Доходность вкладов на срок 3 до 6 месяцев снизилась на 0,10 п.п. и составляет 2,20% годовых. Депозиты сроком от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 2,83% годовых. Стоимость вкладов на период свыше 12 месяцев опустилась на 0,02 п.п. до 3,15% годовых.



Средняя процентная ставка в евро снизилась для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 0,73% годовых). Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,02 п.п. до 1,46% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев выросли в цене и предлагают 2,34% годовых. Остальные депозиты в евро не претерпели изменений. Вклады периодом до 1 месяца предлагают 0,62% годовых, а от 1 до 3 месяцев - 0,90% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев составляет 1,97% годовых.



На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 06.11.17

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