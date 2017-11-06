Депозитные ставки продолжили снижение
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 06.11.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по депозитам ВТББанк, ПиреусБанк, ПриватБанк.
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 06.11.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,66%
|
8,15%
|
9,40%
|
11,56%
|
12,07%
|
12,18%
|
USD
|
1,06%
|
0,99%
|
1,34%
|
2,20%
|
2,83%
|
3,15%
|
EUR
|
0,73%
|
0,62%
|
0,90%
|
1,46%
|
1,97%
|
2,34%
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне упала по депозитам на период от 1 до 3 месяцев (на 0,12 п.п. до 9,40%). Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,10 п.п. до 11,56% годовых. Синхронно опустилась стоимость вкладов сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 12,07% и до 12,18%). Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых. А бессрочные сбережения подешевели на 0,07 п.п. до 7,66% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США упала для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 1,06%). Стоимость вкладов на период до 1 месяца не изменилась и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,09 п.п. до 1,34% годовых. Доходность вкладов на срок 3 до 6 месяцев снизилась на 0,10 п.п. и составляет 2,20% годовых. Депозиты сроком от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 2,83% годовых. Стоимость вкладов на период свыше 12 месяцев опустилась на 0,02 п.п. до 3,15% годовых.
Средняя процентная ставка в евро снизилась для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. до 0,73% годовых). Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,02 п.п. до 1,46% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев выросли в цене и предлагают 2,34% годовых. Остальные депозиты в евро не претерпели изменений. Вклады периодом до 1 месяца предлагают 0,62% годовых, а от 1 до 3 месяцев - 0,90% годовых. Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев составляет 1,97% годовых.
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.
*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 06.11.17
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