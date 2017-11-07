Чаще всего украинцы рассчитвваются картами в торговых сетях - НБУ
Доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине по результатам третьего квартала 2017 составила 38,6% и увеличилась с начала года на 3,1%. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за три квартала 2017 составило 2,22 млрд штук, а их объем - 1,46 трлн грн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатели выросли, соответственно, на 22,2% и 29%, отмечает НБУ.
Регулятор сообщает также об устойчивом росте именно безналичных расчетов - по количеству операций на 29,5% и по объему 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Распределение безналичных операций с использованием платежных карточек за третий квартал 2017 свидетельствует, что по объемам наибольшее количество безналичных операций приходится на операции в интернете (39%), а по количеству - на расчеты в торговых сетях (52,4%).
По результатам третьего квартала 2017 по сравнению с началом года увеличилось общее количество:
активных платежных карт - на 5,2%, до 34,1 млн штук;
платежных карточек с магнитной полосой и чипом - на 91% и составила 7,5 млн штук;
бесконтактных платежных карт - на 22,9% и составила почти 2,4 млн штук.
По состоянию на 1 октября в Украине работало 82 банка-члена карточных платежных систем.
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