Чаще всего украинцы рассчитвваются картами в торговых сетях - НБУ

Доля безналичных расчетов с использованием платежных карт в Украине увеличилась с начала года на 3,1%

Доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине по результатам третьего квартала 2017 составила 38,6% и увеличилась с начала года на 3,1%. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за три квартала 2017 составило 2,22 млрд штук, а их объем - 1,46 трлн грн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатели выросли, соответственно, на 22,2% и 29%, отмечает НБУ.



Регулятор сообщает также об устойчивом росте именно безналичных расчетов - по количеству операций на 29,5% и по объему 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Распределение безналичных операций с использованием платежных карточек за третий квартал 2017 свидетельствует, что по объемам наибольшее количество безналичных операций приходится на операции в интернете (39%), а по количеству - на расчеты в торговых сетях (52,4%).







По результатам третьего квартала 2017 по сравнению с началом года увеличилось общее количество:

активных платежных карт - на 5,2%, до 34,1 млн штук;

платежных карточек с магнитной полосой и чипом - на 91% и составила 7,5 млн штук;

бесконтактных платежных карт - на 22,9% и составила почти 2,4 млн штук.



По состоянию на 1 октября в Украине работало 82 банка-члена карточных платежных систем.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter