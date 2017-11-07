НБУ согласовал покупку акций УБРР и Ви Эс Банка

Нацбанк разрешил двум гражданам Китая и Сергею Тигипко купить существенные доли в УБРР и Ви Эс Банке

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 7 ноября, согласовал приобретение существенного участия в Украинском банке реконструкции и развития (УБРР) и Ви Эс Банке. Об этом регулятор сообщает на своей странице в Facebook.



НБУ согласовал совместное приобретение опосредованной существенной доли в размере 99,9% уставного капитала УБРР двум гражданам Китайской Народной Республики - Яню Дуншэн и Дай Чжунюн - через пять юридических лиц.



Одновременно с согласованием приобретения существенного участия Нацбанк предоставил предварительное согласие на осуществление капитализации УБРР по упрощенной процедуре в 244 млн грн. "Банку необходимо в установленный срок принять все меры для увеличения уставного капитала", - подчеркивает регулятор.



Также НБУ согласовал Сергею Тигипко приобретение опосредованной существенной доли в размере 99,9% уставного капитала Ви Эс Банка через компанию Bailican.



В конце сентября Сергей Тигипко получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на опосредованное приобретение акций Ви Эс Банка.



Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на дочернее финучреждение Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.



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