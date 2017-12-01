Межбанк открылся котировками доллара 27,06/27,09

В пятницу, 1 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,06/27,09 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4620/0,4628.



Торги по евро начались с котировок 32,2690/32,3048.





Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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