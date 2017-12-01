НБУ отозвал лицензию у банка Финансовый партнер
Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 30 ноября, отозвал банковскую лицензию у банка Финансовый партнер.
Как сообщает регулятор на официальном сайте, он отозвал у банка банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил финучреждение из Государственного реестра банков. Однако Финансовый партнер продолжит работу на рынке как обычное юридическое лицо, что позволяет ему закон "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", напоминает НБУ.
Для прекращения банковской деятельности учреждение 19 июня согласовало с регулятором план прекращения деятельности сроком до 180 дней. В конце реализации плана Финансовый партнер обратился в Нацбанк с ходатайством об отзыве банковской лицензии.
Читайте также: Лидеры и аутсайдеры. О чем говорит обновленная статистика НБУ
На 29 ноября банк Финансовый партнер не выполнил требование НБУ по капитализации. До этого уровня ему не хватало 75 млн грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
45081
-
7015
-
6993
-
4077
-
3760
- Чикагская биржа запустит торговлю биткоин-фьючерсами 18 декабря 15:37
- Порошенко поддержал упразднение налога на прибыль 14:46
- ЕC не выделит Украине транш по программе макрофинансовой помощи 13:57
- Российский олигарх будет добывать криптовалюту на метзаводе 12:59
- Concorde Capital вернули лицензию на Кипре 12:58