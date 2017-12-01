НБУ отозвал лицензию у банка Финансовый партнер

У банка Финансовый партнер забрали лицензию, но он продолжит работу на рынке как обычное юридическое лицо

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 30 ноября, отозвал банковскую лицензию у банка Финансовый партнер.



Как сообщает регулятор на официальном сайте, он отозвал у банка банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил финучреждение из Государственного реестра банков. Однако Финансовый партнер продолжит работу на рынке как обычное юридическое лицо, что позволяет ему закон "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", напоминает НБУ.



Для прекращения банковской деятельности учреждение 19 июня согласовало с регулятором план прекращения деятельности сроком до 180 дней. В конце реализации плана Финансовый партнер обратился в Нацбанк с ходатайством об отзыве банковской лицензии.



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На 29 ноября банк Финансовый партнер не выполнил требование НБУ по капитализации. До этого уровня ему не хватало 75 млн грн.



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