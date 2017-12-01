 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.91  27.16   EUR:  31.74  32.24
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ отозвал лицензию у банка Финансовый партнер

01.12.2017 11:53
У банка Финансовый партнер забрали лицензию, но он продолжит работу на рынке как обычное юридическое лицо
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 30 ноября, отозвал банковскую лицензию у банка Финансовый партнер.

Как сообщает регулятор на официальном сайте, он отозвал у банка банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил финучреждение из Государственного реестра банков. Однако Финансовый партнер продолжит работу на рынке как обычное юридическое лицо, что позволяет ему закон "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", напоминает НБУ.

Для прекращения банковской деятельности учреждение 19 июня согласовало с регулятором план прекращения деятельности сроком до 180 дней. В конце реализации плана Финансовый партнер обратился в Нацбанк с ходатайством об отзыве банковской лицензии.

Читайте также: Лидеры и аутсайдеры. О чем говорит обновленная статистика НБУ

На 29 ноября банк Финансовый партнер не выполнил требование НБУ по капитализации. До этого уровня ему не хватало 75 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров