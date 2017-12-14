НБУ снизил официальный курс гривни
14.12.2017 08:30
Официальная гривня потеряла 9 копеек
Фото - iStock/Global Images Ukraine
На 14 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2726,7490 грн за $100;
3200,1126 грн за 100 евро;
4,6103 грн за 10 руб РФ.
На 13 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2717,7106 грн за $100;
3197,6583 грн за 100 евро;
4,6191 грн за 10 руб РФ.
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