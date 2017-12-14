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НБУ начал проверять корпоративное управление в банках

14.12.2017 12:35
Нацбанк проводит проверку качества корпоративного управления в двух банках
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в тестовом режиме проводит выездные проверки качества корпоративного управления в двух банках. Об этом рассказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз изданию FinClub.

"Департамент инспекционных проверок уже сейчас в тестовом режиме проводит выездные проверки качества корпоративного управления в двух банках. Оценивается, как члены набсоветов посещают заседания, есть ли в составе плюрализм мнений, реально ли есть независимость членов набсовета при принятии решений, насколько эффективно набсовет контролирует действия менеджмента и контролирует ли вообще", - рассказал он.

В большинстве неплатежеспособных банков было откровенно некачественное корпоративное управление, отметил представитель НБУ.

Анализ качества корпоративного управления банков НБУ будет проводить ежегодно.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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