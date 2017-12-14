НБУ начал проверять корпоративное управление в банках

Нацбанк проводит проверку качества корпоративного управления в двух банках

Национальный банк Украины (НБУ) в тестовом режиме проводит выездные проверки качества корпоративного управления в двух банках. Об этом рассказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз изданию FinClub.



"Департамент инспекционных проверок уже сейчас в тестовом режиме проводит выездные проверки качества корпоративного управления в двух банках. Оценивается, как члены набсоветов посещают заседания, есть ли в составе плюрализм мнений, реально ли есть независимость членов набсовета при принятии решений, насколько эффективно набсовет контролирует действия менеджмента и контролирует ли вообще", - рассказал он.



В большинстве неплатежеспособных банков было откровенно некачественное корпоративное управление, отметил представитель НБУ.



Анализ качества корпоративного управления банков НБУ будет проводить ежегодно.



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