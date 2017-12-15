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Долги по займам связанным лицам Южкомбанка превышают 6 млрд грн

15.12.2017 11:45
Фонд гарантирования выяснил, как выводились ликвидные активы Южкомбанка

Ликвидные активы Южкомбанка до введения временной администрации выводились через схемное кредитование юридических лиц, связанных с владельцем банка, приобретение "мусорных" ценных бумаг и операции с австрийским Meinl Bank. Об этом Фонд гарантирования физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.

Как выяснил ФГВФЛ, в течение 2011-2014 годов руководство Южкомбанка заключило ряд сомнительных кредитных договоров с различными аффилированными юридическими лицами, прямо или косвенно связанными с владельцами и руководителями банка, на общую сумму более 4 млрд грн.

При этом в залог финучреждению в основном были переданы малоликвидные залоги - движимое имущество, ценные бумаги и в 75% случаев - товары в обороте, а именно отходы обогащения железных руд.

На сегодня задолженность по договорам составила 6,06 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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