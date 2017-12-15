 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.04  27.27   EUR:  31.67  32.20
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ откажет Ярославскому в покупке Проминвестбанка

15.12.2017 15:20
Нацбанк вернет Ярославскому пакет документов на покупку Проминвестбанка
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины вернет бизнесмену Александру Ярославскому пакет документов на покупку Проминвестбанка, поскольку у потенциального покупателя нет даже предварительного соглашения о покупке с материнской структурой - российским Внешэкономбанком. Об этом рассказала заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет FinClub.

"Мы получили пакет в прошлую пятницу поздно вечером. В понедельник мы дали эту новость, потому что многие интересовались. Сейчас мы видим, что Горьков говорит, что "у нас нет договоренности". Ну раз нет, то мы вернем пакет, значит у Проминвестбанка нет покупателя", - сказала Катерина Рожкова.

Она подтвердила, что в поданном Ярославским пакете документов нет согласия от ВЭБа.

Вчера, 14 декабря, Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков опроверг информацию о продаже Проминвестбанка Яроскавскому. "Господин Ярославский действительно с нами вел переговоры, вел он переговоры в начале - в середине этого года, до финальной сделки мы с ним не дошли и никакого согласия о том, что он представит на согласование документы в НБУ, мы не давали", - заявил он.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Ярославский
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров