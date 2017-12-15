НБУ откажет Ярославскому в покупке Проминвестбанка

Нацбанк вернет Ярославскому пакет документов на покупку Проминвестбанка

Национальный банк Украины вернет бизнесмену Александру Ярославскому пакет документов на покупку Проминвестбанка, поскольку у потенциального покупателя нет даже предварительного соглашения о покупке с материнской структурой - российским Внешэкономбанком. Об этом рассказала заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет FinClub.



"Мы получили пакет в прошлую пятницу поздно вечером. В понедельник мы дали эту новость, потому что многие интересовались. Сейчас мы видим, что Горьков говорит, что "у нас нет договоренности". Ну раз нет, то мы вернем пакет, значит у Проминвестбанка нет покупателя", - сказала Катерина Рожкова.



Она подтвердила, что в поданном Ярославским пакете документов нет согласия от ВЭБа.



Вчера, 14 декабря, Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков опроверг информацию о продаже Проминвестбанка Яроскавскому. "Господин Ярославский действительно с нами вел переговоры, вел он переговоры в начале - в середине этого года, до финальной сделки мы с ним не дошли и никакого согласия о том, что он представит на согласование документы в НБУ, мы не давали", - заявил он.



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