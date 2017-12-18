 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.72  28.17   EUR:  32.52  33.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Финансовый результат ПриватБанка лучше прогнозов - Рожкова

18.12.2017 17:09
НБУ отмечает существенный рост комиссионного дохода ПриватБанка
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Финансовый результат ПриватБанка несколько лучше, чем прогнозировалось ранее, благодаря сокращению процентных расходов. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова, пишет Укринформ.

"Мы видим активизацию кредитования и увеличения поступлений от кредитов, мы фиксируем существенный рост комиссионного дохода ПриватБанка, поэтому даже несмотря на отсутствие официально утвержденной стратегии, здесь есть улучшения и мы надеемся что так будет и впредь", - отметила Рожкова.

Она отметила, что относительно других госбанков, к сожалению, пока таких положительных сдвигов не фиксируется.

"Сегодня мы продолжаем изучать дополнительную потребность в капитале этих банков, из-за качества кредитного портфеля - это касается, в первую очередь, Ощадбанка и Укрэксимбанка. Мы и дальше будем работать над разработкой стратегии государственных банков и надеемся на принятие закона", - подчеркнула Рожкова.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Рожкова
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров