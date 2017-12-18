Финансовый результат ПриватБанка лучше прогнозов - Рожкова
Финансовый результат ПриватБанка несколько лучше, чем прогнозировалось ранее, благодаря сокращению процентных расходов. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова, пишет Укринформ.
"Мы видим активизацию кредитования и увеличения поступлений от кредитов, мы фиксируем существенный рост комиссионного дохода ПриватБанка, поэтому даже несмотря на отсутствие официально утвержденной стратегии, здесь есть улучшения и мы надеемся что так будет и впредь", - отметила Рожкова.
Она отметила, что относительно других госбанков, к сожалению, пока таких положительных сдвигов не фиксируется.
"Сегодня мы продолжаем изучать дополнительную потребность в капитале этих банков, из-за качества кредитного портфеля - это касается, в первую очередь, Ощадбанка и Укрэксимбанка. Мы и дальше будем работать над разработкой стратегии государственных банков и надеемся на принятие закона", - подчеркнула Рожкова.
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