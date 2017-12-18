Финансовый результат ПриватБанка лучше прогнозов - Рожкова

НБУ отмечает существенный рост комиссионного дохода ПриватБанка

Финансовый результат ПриватБанка несколько лучше, чем прогнозировалось ранее, благодаря сокращению процентных расходов. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова, пишет Укринформ.



"Мы видим активизацию кредитования и увеличения поступлений от кредитов, мы фиксируем существенный рост комиссионного дохода ПриватБанка, поэтому даже несмотря на отсутствие официально утвержденной стратегии, здесь есть улучшения и мы надеемся что так будет и впредь", - отметила Рожкова.



Она отметила, что относительно других госбанков, к сожалению, пока таких положительных сдвигов не фиксируется.



"Сегодня мы продолжаем изучать дополнительную потребность в капитале этих банков, из-за качества кредитного портфеля - это касается, в первую очередь, Ощадбанка и Укрэксимбанка. Мы и дальше будем работать над разработкой стратегии государственных банков и надеемся на принятие закона", - подчеркнула Рожкова.



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