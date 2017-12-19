 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.72  28.17   EUR:  32.52  33.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Официальные курсы банковских металлов на 19.12.2017

19.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 19 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 351375,04 грн;

серебро - 4484,87 грн;

платина - 245845,46 грн;

палладий - 286540,97 грн.

Напомним, на 18 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 347441,83 грн;

серебро - 4417,46 грн;

платина - 242912,20 грн;

палладий - 281877,64 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров