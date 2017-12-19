Официальные курсы банковских металлов на 19.12.2017
19.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 19 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 351375,04 грн;
серебро - 4484,87 грн;
платина - 245845,46 грн;
палладий - 286540,97 грн.
Напомним, на 18 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 347441,83 грн;
серебро - 4417,46 грн;
платина - 242912,20 грн;
палладий - 281877,64 грн.
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