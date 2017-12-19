НБУ предоставил рефинансирование Ощадбанку и Укргазбанку

По данным НБУ, по 2 млрд грн рефинансирования получили государственные Ощадбанк и Укргазбанк

Национальный банк Украины (НБУ) 13 декабря предоставил рефинансирование трем банкам на 4,625 млрд грн под 15,5% годовых. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

По данным НБУ, по 2 млрд грн рефинансирования получили государственные Ощадбанк и Укргазбанк. Еще 625 млн грн было предоставлено Альфа-Банку.

Кредиты предоставлены под залог гособлигаций на срок до 90 дней.

В ходе предыдущего такого тендера 21 ноября НБУ предоставил рефинансирование на сумму 3 млрд грн Ощадбанку.

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