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НБУ предоставил рефинансирование Ощадбанку и Укргазбанку

19.12.2017 08:28
По данным НБУ, по 2 млрд грн рефинансирования получили государственные Ощадбанк и Укргазбанк
Фото - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) 13 декабря предоставил рефинансирование трем банкам на 4,625 млрд грн под 15,5% годовых. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

По данным НБУ, по 2 млрд грн рефинансирования получили государственные Ощадбанк и Укргазбанк.  Еще 625 млн грн было предоставлено Альфа-Банку.

Кредиты предоставлены под залог гособлигаций на срок до 90 дней.

В ходе предыдущего такого тендера 21 ноября НБУ предоставил рефинансирование на сумму 3 млрд грн Ощадбанку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, рефинансирование, НБУ
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