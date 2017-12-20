Официальные курсы банковских металлов на 20.12.2017
20.12.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 20 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 351439,83 грн;
серебро - 4504,71 грн;
платина - 251516,42 грн;
палладий - 283025,69 грн.
Напомним, на 19 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 351375,04 грн;
серебро - 4484,87 грн;
платина - 245845,46 грн;
палладий - 286540,97 грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
4636
-
3369
-
3123
-
2535
-
2475