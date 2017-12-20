Официальные курсы банковских металлов на 20.12.2017

Нацбанк Украины установил на 20 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 351439,83 грн;

серебро - 4504,71 грн;

платина - 251516,42 грн;

палладий - 283025,69 грн.

Напомним, на 19 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 351375,04 грн;

серебро - 4484,87 грн;

платина - 245845,46 грн;

палладий - 286540,97 грн.

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