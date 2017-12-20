Наличный доллар подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал 7,58 коп - до 28,0565 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,81 грн, минимальный курс продажи - 27,93 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,28 коп и составляет 32,5815 грн, средний курс продажи - упал на 0,58 коп до 33,2565 грн. Продать евро дороже можно за 32,82 грн, купить дешевле - за 33,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,0 коп и составляет 4,329 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,798 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7115
|
28,0565
|
0,4329
|
0,4798
|
32,5815
|
33,2565
|
Медиана
|
27,7000
|
28,0000
|
0,4540
|
0,4790
|
32,6000
|
33,2450
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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