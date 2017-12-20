Наличный доллар подешевел

В среду, 20 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,32 коп до 27,7115 грн

Средний курс продажи американской валюты упал 7,58 коп - до 28,0565 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,81 грн, минимальный курс продажи - 27,93 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,28 коп и составляет 32,5815 грн, средний курс продажи - упал на 0,58 коп до 33,2565 грн. Продать евро дороже можно за 32,82 грн, купить дешевле - за 33,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,0 коп и составляет 4,329 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,798 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7115 28,0565 0,4329 0,4798 32,5815 33,2565 Медиана 27,7000 28,0000 0,4540 0,4790 32,6000 33,2450



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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