Фонд гарантирования вкладов продал активы банков на 537,6 млн грн

На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 34 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 34 неплатежеспособных банков на общую сумму 537,57 млн грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.



Из этой суммы 386,81 млн грн пришлись на основные средства ликвидируемых банков, 138,51 млн грн - на права требования по кредитам, уточняет ФГВФЛ.



Активы группы "ценные бумаги/корпоративные права" были проданы за 11,63 млн грн.



Кроме того, 0,59 млн грн фонд получил от непосредственной продажи имущества банков, 0,03 млн грн - от продажи прочих активов (картин, монет и тому подобное).



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