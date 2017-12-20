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Фонд гарантирования вкладов продал активы банков на 537,6 млн грн

20.12.2017 10:30
На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 34 банков-банкротов
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 34 неплатежеспособных банков на общую сумму 537,57 млн грн. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

Из этой суммы 386,81 млн грн пришлись на основные средства ликвидируемых банков, 138,51 млн грн - на права требования по кредитам, уточняет ФГВФЛ.

Активы группы "ценные бумаги/корпоративные права" были проданы за 11,63 млн грн.

Кроме того, 0,59 млн грн фонд получил от непосредственной продажи имущества банков, 0,03 млн грн - от продажи прочих активов (картин, монет и тому подобное).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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