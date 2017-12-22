Беларусь хочет купить у россиян украинский Сбербанк

Паритетбанк, контролируемый правительством Беларуси, просит НБУ разрешить ему покупку 100% акций украинского Сбербанка

Белорусский Паритетбанк направил пакет документов в Национальный банк Украины для согласования приобретения 100% акций ПАО Сбербанк (Украина). Об этом сказано в сообщении банка из Беларуси.

"Решение о приобретении ПАО Сбербанк (Украина) было принято набсоветом ОАО Паритетбанк по итогам анализа возможных путей развития банка. Руководство ОАО Паритетбанк высоко оценивает потенциал ПАО Сбербанк (Украина) в контексте целей и задач, которые стоят перед менеджментом по развитию банковского бизнеса", - сказано в сообщении.

ОАО Паритетбанк - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов, основан в 1991г. Основной акционер - Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам.

Как отмечает издание Finclub, Паритетбанк не впервые всплывает среди претендентов на украинский Сбербанк, который активно пытается продать российский Сбербанк.

В июне 2017 года заявлялось, что инвестиционная компания VP Capital, принадлежащая белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене, хочет купить украинский Сбербанк, но не напрямую, а через Паритетбанк. Планировалось, что Виктор Прокопеня купит у белорусского государства госбанк за $50 млн, а потом Паритетбанк подаст заявку на покупку украинского Сбербанка.

В начале июля НБУ получил документы, а уже в августе бизнесмен отозвал заявку.

При этом Виктор Прокопеня был бизнес-партнером Саида Гуцериева, который вместе с Григорием Гусельниковым и принадлежащим ему Norvik Banka хотел купить Сбербанк. Но Нацбанк этим лицам в июле отказал в одобрении сделки.

В сентябре заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила: "Один потенциальный покупатель подал письмо о намерении купить Сбербанк. Это нерезидент. Документы еще не поданы".

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