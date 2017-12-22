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Курс продажи наличного доллара превысил 28 грн

22.12.2017 10:09
В пятницу, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,03 коп до 27,7100 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,12 коп - до 28,0365 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,82 грн, минимальный курс продажи - 27,94 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,37 коп и составляет 32,6680 грн, средний курс продажи - вырос на 7,42 коп до 33,3115 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп и составляет 4,310 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп до 4,811 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7100

28,0365

0,4310

0,4811

32,6680

33,3115

Медиана

27,7500

28,0150

0,4500

0,4800

32,7300

33,3000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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