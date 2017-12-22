Курс продажи наличного доллара превысил 28 грн

В пятницу, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,03 коп до 27,7100 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,12 коп - до 28,0365 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,82 грн, минимальный курс продажи - 27,94 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,37 коп и составляет 32,6680 грн, средний курс продажи - вырос на 7,42 коп до 33,3115 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп и составляет 4,310 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп до 4,811 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7100 28,0365 0,4310 0,4811 32,6680 33,3115 Медиана 27,7500 28,0150 0,4500 0,4800 32,7300 33,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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