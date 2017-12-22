Курс продажи наличного доллара превысил 28 грн
Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,12 коп - до 28,0365 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,82 грн, минимальный курс продажи - 27,94 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 3,37 коп и составляет 32,6680 грн, средний курс продажи - вырос на 7,42 коп до 33,3115 грн. Продать евро дороже можно за 32,9 грн, купить дешевле - за 33,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,7 коп и составляет 4,310 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп до 4,811 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,68 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7100
|
28,0365
|
0,4310
|
0,4811
|
32,6680
|
33,3115
|
Медиана
|
27,7500
|
28,0150
|
0,4500
|
0,4800
|
32,7300
|
33,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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