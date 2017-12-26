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Депозитные ставки продолжили снижаться

26.12.2017 10:00
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.12.2017)

За последние три недели средние процентные ставки по банковским вкладам упали для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 26.12.2017, см. Таблицу 1). Доходность валютных вкладов повысил АкордБанк, гривневых - ПУМБ  и Райффайзен Банк Аваль. Банк Юнекс снизил ставки только для гривневых депозитов. Для валютных сбережений ставки снизили Мисто Банк, ПИН Банк, Пиреус и Правэкс. Индустриалбанк и БМ Банк снизили процентные ставки для всех валют.

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 26.12.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3

 месяцев

от 3 до 6

 месяцев

от 6 до 12

 месяцев

от
12 месяцев

UAH

7,73%

8,15%

9,41%

11,65%

12,04%

12,14%

USD

1,00%

0,99%

1,27%

2,09%

2,75%

3,11%

EUR

0,65%

0,62%

0,84%

1,38%

1,95%

2,33%

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на период свыше 12 месяцев (на 0,08 п.п. до 12,14%). Подешевели и вклады сроком от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 12,04%). Доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев снизилась на 0,02 п.п. и составляет 9,41% годовых. Не изменилась стоимость бессрочных сбережений (7,73%). Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых. А вклады сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,05 п.п. до 11,65% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 2,09%). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,05 п.п. и  предлагают 1,27% годовых. А депозиты периодом от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 2,75% годовых. Доходность вкладов на период  свыше 12 месяцев опустилась на 0,03 п.п. до 3,11% годовых. Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,00% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца также не изменилась и составляет 0,99% годовых.

Средняя процентная ставка в евро максимально опустилась по депозитам сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 1,38%). Синхронно снизилась доходность бессрочных сбережений и вкладов на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,03 п.п. до 0,65% и до 0,84% годовых соответственно). Стоимость депозитов на период  от 6 до 12 месяцев упала на 0,02 п.п. до 1,95% годовых. Сбережения сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 2,33% годовых. Вклады периодом до 1 месяца предлагают 0,62% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным  программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 26.12.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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