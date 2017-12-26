Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,55 коп - до 28,0635 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,93 коп и составляет 32,6970 грн, средний курс продажи - вырос на 0,72 коп до 33,3525 грн. Продать евро дороже можно за 32,95 грн, купить дешевле - за 33,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,5 коп и составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,844 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7290
|
28,0635
|
0,4341
|
0,4844
|
32,6970
|
33,3525
|
Медиана
|
27,7500
|
28,0500
|
0,4600
|
0,4850
|
32,7450
|
33,3650
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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