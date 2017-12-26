Наличные курсы валют: данные на 10:00

Во вторник, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,47 коп до 27,7290 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,55 коп - до 28,0635 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,93 коп и составляет 32,6970 грн, средний курс продажи - вырос на 0,72 коп до 33,3525 грн. Продать евро дороже можно за 32,95 грн, купить дешевле - за 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,5 коп и составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,844 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7290 28,0635 0,4341 0,4844 32,6970 33,3525 Медиана 27,7500 28,0500 0,4600 0,4850 32,7450 33,3650



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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