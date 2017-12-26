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Наличные курсы валют: данные на 10:00

26.12.2017 10:10
Во вторник, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,47 коп до 27,7290 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,55 коп - до 28,0635 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,93 коп и составляет 32,6970 грн, средний курс продажи - вырос на 0,72 коп до 33,3525 грн. Продать евро дороже можно за 32,95 грн, купить дешевле - за 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,5 коп и составляет 4,341 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп до 4,844 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,78 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,7290

28,0635

0,4341

0,4844

32,6970

33,3525

Медиана

27,7500

28,0500

0,4600

0,4850

32,7450

33,3650


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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