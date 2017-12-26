Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,70 коп - до 28,0510 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,89 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,73 коп и составляет 32,7137 грн, средний курс продажи - вырос на 0,17 коп до 33,3470 грн. Продать евро дороже можно за 32,97 грн, купить дешевле - за 33,18 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 4,384 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,839 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,7387
|
28,0510
|
0,4384
|
0,4839
|
32,7137
|
33,3470
|
Медиана
|
27,7500
|
28,0500
|
0,4600
|
0,4850
|
32,7500
|
33,3500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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