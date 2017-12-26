Наличные курсы валют: данные на 12:00

Во вторник, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,50 коп до 27,7387 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,70 коп - до 28,0510 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,89 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,73 коп и составляет 32,7137 грн, средний курс продажи - вырос на 0,17 коп до 33,3470 грн. Продать евро дороже можно за 32,97 грн, купить дешевле - за 33,18 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 4,384 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,839 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,76 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,7387 28,0510 0,4384 0,4839 32,7137 33,3470 Медиана 27,7500 28,0500 0,4600 0,4850 32,7500 33,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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